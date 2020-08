Congo-Kinshasa: Covid-19 - Un nutritionniste recommande aux congolais de consommer les fruits pour fortifier leur immunité

Le président de la société congolaise de nutrition et d'alimentation, le médecin épidémiologiste nutritionnel, le docteur Danny Badila recommande aux congolais la consommation des fruits pour équilibrer leur alimentation et fortifier leur immunité. Selon lui, c'est la saison des fruits et légumes. Il faut donc en profiter au maximum.

« Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que, le coronavirus est une maladie virale, qui vient justement désorganiser le système immunitaire. Vous avez entendu dire que, les victimes sont souvent ceux qui ont eu certaines maladies préexistantes. Donc, ils ont un problème du système immunitaire. Et donc, la nutrition nous aide, dans ce cas-là, à renforcer notre système immunitaire pour résister contre le virus », recommandé le docteur Danny Badila .

Pour le nutritionniste, les fruits et légumes sont des éléments très importants. Surtout en ce moment du coronavirus, toute personne devra faire un effort d'en consommer tous les jours au moins. Et ça c'est important. « Actuellement, nous avons les oranges qui sont-là, nous avons quelques pommes, nous avons les bananes qui sont à tout moment. Donc, c'est question de faire un bon planning de la journée et on peut en avoir à un minimum de 1 000 francs », a-t-il ajouté.