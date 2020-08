Algérie: Effondrement d'un tunnel minier à Ain Azal - Arkab chargé de se rendre sur les lieux

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé le ministre des Mines, Mohamed Arkab de se rendre à Ain Azal (W. Sétif) pour suivre de près l'évolution de la situation suite à l'effondrement d'un tunnel de prospection des produits miniers non ferreux et des substances utiles, et présenter ses condoléances aux familles des victimes de ce tragique accident, a-t-on appris auprès de la Présidence de la République.

L'effondrement partiel d'un tunnel de prospection de l'Entreprise nationale d'exploration des produits miniers non ferreux et des substances utiles à Chaâba El Hamra, dans la région de Kharza Youcef, à l'est de Ain Azal (50 km au sud de Sétif) avait été précédé d'une explosion qui a fait deux morts et un blessé parmi les employés, indiquent les services de la protection civile.

