Ile Maurice: Violence domestique - Une mère dénonce ses fils jumeaux

Une quinquagénaire, habitante de Vallée-des-Prêtres, a dû quitter sa maison pour élire domicile chez son beau-frère à Floréal car ses fils jumeaux, âgés de 22 ans, l'agressaient et la menaçaient.

Elle a porté plainte pour violence domestique au poste de police d'Abercrombie hier. Les deux hommes ont été arrêtés et traduits devant la justice dans la matinée de ce mardi 4 août.

Dans sa plainte, la femme, âgée de 54 ans, a fait part aux policiers du cauchemar qu'elle vit. Lundi dernier, l'un des deux est rentré à la maison vers 20 heures et une dispute a éclaté entre eux. «Linn pran ene dibwa et line dir li pou tap mwa are sa» a dit la quinquagénaire aux enquêteurs.

Sur ces entrefaites, l'autre fils est arrivé et a arraché le téléphone de sa mère de ses mains et lui a dit «si to pa donn mwa laklé lakaz, to pa pou gagnn to téléfon».

Devant ce chantage, elle a dû se plier aux exigences de son fils pour qu'elle récupère son portable. Elle a précisé qu'à chaque fois, non seulement elle se sent humiliée par la manière dont ses enfants la traite, mais craint aussi pour sa sécurité.

La police n'ayant pas objecté à la liberté conditionnelle des deux suspects, ils ont été libérés après s'être acquittés d'une caution.