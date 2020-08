Afrique: Direction de l'ASECNA - Cinq candidats pour piloter le cockpit

C'est la grande course pour s'adjuger le fauteuil de Directeur Général de l'ASECNA. Cinq postulants dont le DG sortant, le Nigérien Mohamed Moussa, candidat à sa propre succession. L'élection aura lieu le 14 septembre prochain à Niamey, capitale du Niger.

Les appétits ne manquent pas du côté des États, membres de cette organisation. En lice, le Tchadien Mahamat Awaré Neissa, le Centrafricain Théodore Jousso, le Mauritanien Hassen Ould Ely et le Camerounais Zoa Etoundi.

Les manœuvres ont commencé avec le parrainage des candidats respectifs par leurs Chefs d'État. À Niamey, on essaye de sauver le Commandant du cockpit, le nigérien Mohamed Moussa, dont le mandat est arrivé à terme et qui cherche à rempiler un second mandat.

Plusieurs spécialistes de l'aviation civile, estiment que le candidat favori de cette bataille de titans est le candidat Centrafricain Théodore Jousso, parrainé par le Président Touadéra.

Diplômé en Ingénieur des bases aériennes obtenu en France, le centrafricain Théodore Jousso est ministre conseiller spécial du Président Bozizé. Il fut Ministre de l'Aviation Civile et des Infrastructures pendant six ans, ancien directeur technique de l'ASECNA.

Il présente des atouts pour remporter cette élection. Beaucoup pensent qu'il a une longueur d'avance sur les autres candidats. Un deuxième favori et non des moindres, est le Tchadien Mahamat Awaré Neissa. Il bénéficie de l'appui du Président Idriss Déby.

Diplôme d'Ingénieur d'Etudes et d'Exploitation de l'Aviation Civile (Académie de St-Petersburg), ancien directeur général de l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE), ancien inspecteur des services au ministère de l'aviation du Tchad.

Quant au candidat mauritanien et camerounais, les pronostics ne semblent pas leur être favorables. La bataille se fera plus entre Bangui et NDjaména.

Au soir du 14 septembre 2020 à Niamey, l'ASECNA connaitra qui de ces cinq candidats s'adjugera le maroquin de Directeur Général.