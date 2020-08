Gambie: Trois membres du government on été testés positifs au Covid-19

Palais Présidentiel, Banjul, le 2 Aout 2020 - Le Bureau du Président informe le public que trois membres du gouvernement, dont le Ministre de l'Economie et des Finances Mr Mambureh Njie, le Ministre de l'Energie et du Pétrole Mr Fafa Sanyang, et le Ministre de l'Agriculture Mr Amie Fabureh, ont été testés positifs au covid-19.

Le public est donc rappelé que l'Article No.6 de la Loi sur la Protection de la Sante Publique (maladies infectieuses dangereuses) 2020 est en vigueur. Par conséquent, les mesures sanitaires telles que le port obligatoire du masque, la fermeture temporaire des espaces publics non-essentiels et l'interdiction des rassemblements publics et sociaux demeurent en vigueur et les contrevenants seront punis.

Protégez-vous, car le covid-19 est un fait réel. Il serait bon de rappeler que depuis le 17 Mars 498 cas positifs de covid-19 ont été détectés en Gambie, dont la Vice-Présidente Dr Isatou Touray mise en quarantaine dans sa résidence depuis le 29 Juillet. Le Président Barrow est aussi en quarantaine pour une période de deux semaines.

