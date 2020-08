Congo-Brazzaville: Digital comedy show - La première édition a accueilli Weilfar Kaya et Juste Parfait

Initié par Canal+ Congo sur la toile, Digital comedy show est un plateau d'humour qui accueille à chaque occasion deux humoristes pour permettre aux professionnels de cet art de s'exprimer à distance. Pour sa première édition tenue le week-end dernier, le rendez-vous a mis à l'honneur Weilfar Kaya et Juste Parfait.

Reconnus sur la scène nationale et internationale, Weilfar Kaya et Juste Parfait sont deux talentueux humoristes congolais qui ont eu le privilège d'ouvrir le bal du Digital comedy show que vient de lancer Canal+ Congo sur sa page Facebook. Décoller dans une sphère de très haute de la comédie congolaise et soutenir ces humoristes qui, depuis un certain temps, ne peuvent se produire sur scène, tels sont les enjeux du rendez-vous.

« Depuis un moment, les salles sont fermées, nous n'avons plus droit aux spectacles. Alors, nous nous sommes dits pourquoi ne pas initier un rendez-vous de rire ? D'où le Canal+ Digital comedy show. Ainsi, outre le fait de permettre aux artistes de continuer à partager leur expertise sur l'humour, cette initiative est aussi une manière de les préparer au retour sur la scène physique », a souligné Léger Ossombi Dira, modérateur de la rencontre et responsable de la communication à Canal+ Congo.

Impossible d'assister à leur spectacle sans rire aux éclats. A chaque scène, ils ont toujours des blagues et du rire à partager à foison. Durant 1h 30 de show en live, Weilfar Kaya et Juste Parfait ont régalé les internautes, bien assis au chaud à domicile, qui pouvaient savourer ce cocktail de bonne humeur. Parmi les sujets abordés, les deux artistes ont notamment ironisé et donné conseils sur : le complexe de vie, l'aliénation culturelle, les difficultés à s'intégrer dans un pays étranger, la vie face à la pandémie de Covid-19, etc.

Par ailleurs, les deux artistes ont embarqué le public dans une dispute en anglais que seul eux pouvaient comprendre. « C'était très drôle et cela fait plaisir de les revoir nous égayer encore grâce à leur passion pour l'humour dont ils en ont fait aujourd'hui, un métier comme tout autre », a partagé Stanel Banz. Pour Alves Bruno Mboumba, ces deux artistes sont une source d'inspiration et des modèles pour la jeune génération, car grâce à eux, celle-ci a compris que c'était possible de faire ce qui les passionne et surtout de vivre de cela au Congo.

Au cours de cette rencontre, les artistes ont également fait part de l'impact de la crise sanitaire due à la Covid-19 sur leur profession et de quelques ambitions qu'ils nourrissent pour l'avenir. « La différence avec le virtuel c'est que nous ne pouvons pas voir le voir public, lire ses émotions et la satisfaction sur son visage ou encore entendre leurs cris d'encouragement et leurs rires aux éclats. Ça nous manque beaucoup, mais on est tout de même heureux de continuer à s'exprimer à travers la toile et on espère reprendre avec la vie ordinaire très prochainement », a évoqué Juste Parfait. Reconnaissant que sans le public, les artistes ne peuvent exister, Weilfar Kaya a invité le public à continuer de leur apporter son soutien multiforme.