Congo-Brazzaville: Mairie de Ngoyo - Genest Wilfrid Paka Banthoud devient le 3e administrateur maire

La cérémonie d'installation de Genest Wilfrid Paka Banthoud a eu lieu, le 1er août, dans les jardins du CEMA de Ngoyo sous la férule d'Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire.

Le nouvel administrateur maire de Ngoyo qui succède à Edith Yolande Ketta Banguid a été nommé par le décret présidentiel n° 2020-197 du 9 juillet 2020 portant nomination des administrateurs maires, lu par Jean-Claude Etoumbakoundou, secrétaire général de la Préfecture de Pointe-Noire, peu après le rituel traditionnel de consécration des lieux par les dignitaires de Bwali.

Après avoir fait porter l'écharpe aux couleurs nationales et remis le drapeau tricolore, symboles de commandement et de la République du Congo, Alexandre Honoré Paka a investi le nouveau maire dans ses fonctions.

En remerciant les autorités du pays pour la confiance faite à sa modeste personne, Genest Wilfrid Paka Banthoud, nouveau maire de Ngoyo, a dit : « Le challenge de mon mandat sera ainsi placé sous le sceau de la paix, de l'unité et de la sécurité des filles et des fils de Ngoyo dans leur diversité. Etant domicilié dans cet arrondissement, je m'y attellerai de jour comme de nuit avec le concours permanent des chefs de quartier, des chefs de zone et de toutes les administrations et structures déconcentrées de notre arrondissement ainsi que les services chargés de sécurisation des personnes et des biens, à savoir la police et la gendarmerie.»

Désormais installé dans ses fonctions, le premier citoyen de Ngoyo a reçu les orientations sous forme de feuille de route qui guideront son action dans la circonscription administrative. Assurer l'ordre public, garantir la paix et la sécurité de la population sont, entre autres, les missions assignées au maire, a déclaré Alexandre Honoré Paka. Et d'ajouter que l'administrateur maire, également soumis à l'obligation de réserve, veille sous l'autorité du député maire de la ville à l'exécution des lois et règlements de la République. Il a aussi les fonctions d'officier d'état civil et de police judiciaire. Genest Wilfrid Paka Banthoud est né le 29 août 1969 à Brazzaville. Député suppléant de la circonscription unique de Ngoyo, il a été élevé au rang de membre du comité central du PCT lors du 5e congrès en décembre 2019.