Congo-Kinshasa: Covid-19 - Des malades suivis à domicile

Le traitement contre le coronavirus ne se donne pas seulement dans les centres de traitement mais aussi à domicile où les équipes de riposte prennent en charge les malades en veillant au respect strict des mesures barrières.

Parmi les malades suivis à la maison, quelques-uns viennent d'être déclarés guéris par la coordination de la riposte. Au total, dans la journée du lundi 4 aout, trois cent trois nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement et des patients suivis à domicile, dont deux cent cinquante-six à Kinshasa et quarante-sept dans les autres provinces. Le nombre de guéris depuis la déclaration de la maladie est de sept mille sept cent soixante-dix-sept sur un cumul des cas de neuf mille cent soixante-dix-huit dont neuf mille cent soixante-dix-sept cas confirmés et un cas probable.

Le nombre de décès est de deux cent quinze dont deux cent quatorze cas confirmés et un cas probable. Cinquante-deux cas suspects ont été détectés après investigations, tandis que quarante-cinq nouveaux cas confirmés dont trente-quatre à Kinshasa, six au Sud-Kivu, trois au Nord-Kivu, un en Ituri et un au Kwilu. Quatre cent trente et un échantillons ont été testés. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n'a été rapporté. Sur les dix-sept provinces affectées, la ville de Kinshasa vient en première place avec sept mille six cent trente-huit.