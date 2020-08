Madagascar: Avez-vous entendu parler de KEPCO KPS?

Ambatovy est une entreprise très connue dans notre pays. Mais peu de gens connaissent KEPCO KPS. Cette société est une société sud-coréenne qui a une succursale sur le site d'Ambatovy pour exploiter et entretenir l'usine d'électricité et d'eau en tant que partenaire clé. En fait, KEPCO KPS est une société mondiale qui exploite 59 offices en Corée et 14 à l'étranger, sur la base desquels elle est en train de devenir un «fournisseur de solutions» mondial pour les centrales électriques.

La succursale de KEPCO KPS Ambatovy a été créée en 2009 et compte aujourd'hui environ 200 employés dans le pays, 8 expatriés coréens et autres. L'activité de KEPCO KPS est la maintenance des centrales électriques telles que l'exploitation des centrales électriques et hydrauliques, la maintenance de routine, la maintenance préventive planifiée, la rénovation et la maintenance d'essai des installations d'énergie thermique.

Lors du COVID-19, nous aimerions vous présenter comment KEPCO KPS prend soin les uns des autres et surmonte cette crise ensemble.

Surmontez ensemble la pandémie de Covid-19.

En raison de l'épidémie de pandémie de Covid-19, KEPCO KPS fait face à des défis et des difficultés sur les

ventes et est également sur les revenus. La crise actuelle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Même maintenant, le site d'Ambatovy, y compris KEPCO KPS, est verrouillé depuis Mai 2020.

Et tous les employés du site d'Ambatovy y sont en quarantaine, la quasi-totalité d'entre eux ne peuvent pas sortir et venir sur le site de l'usine. Même dans cette situation actuelle, KEPCO KPS comprend que cette situation affecte non seulement leur entreprise mais aussi les communautés locales en ce temps de crise.

Ces jours-ci, dans une économie déprimante et dans une pauvreté absolue. Les personnes pauvres, âgées et handicapées pourraient souffrir beaucoup plus de difficultés que toute autre personne.

Par conséquent, les dirigeants coréens de KEPCO KPS ont fait don de leur argent pour que nous surmontions ensemble ce défi et ces difficultés. En tant que membre de cette société, ils aimeraient faire preuve d'empathie, comprendre et soutenir à la fois moralement et financièrement ceux qui en ont le plus besoin. Après avoir communiqué avec leurs communautés locales, l'argent a été donné pour aider les pauvres de Tamatave.

Avec l'aide du fondateur de l'école de Bethany, M. Cho Yong Moon, KEPCO KPS a distribué du riz, de l'huile et des nouilles pour soutenir les pauvres du centre-ville de Tamatave le 15 juillet 2020.

Après le don, les personnes de Tamatave qui ont reçu les marchandises ont été très impressionnées par leur aide.

« Même s'ils ne sont pas Malagasy, ils ont essayé d'aider les pauvres et de partager les nécessités dans cette situation d'urgence et nous avons pu ressentir un cœur chaleureux de leur part. De plus, ils voulaient vraiment participer au membre de Madagascar. »

En fait, ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient un don au peuple de Tamatave. Ils aident continuellement la société Malagasy depuis longtemps. Par exemple, en 2014, ils ont construit l'école élémentaire près d'Ambatovy avec une société de radiodiffusion coréenne, et en 2019, ils ont fait don du générateur DG à l'école pour aider les personnes pauvres en électricité.

Suite à l'entretien avec le manager coréen de KPS «Notre devise est « ne laissez pas les gens derrière »et c'est plus important que jamais pour nous». Partout à Madagascar, de nombreuses personnes s'inquiètent de la provenance de leur prochain repas. Ils ont besoin de nourriture et cherchent quoi manger aujourd'hui. Nous sommes très heureux de venir en aide et de partager la nourriture; ET nous continuerons à garder notre responsabilité dans les activités sociales des grandes entreprises, en tant que grande entreprise majeure à Madagascar. De plus, nous avons d'autres plans pour former la population locale aux connaissances et compétences de la Centrale Electrique « Power Plants » afin de parvenir à une situation gagnant-gagnant à Madagascar. Çà doit être utile pour l'entreprise d'acquérir les bonnes personnes et de développer leurs capacités spéciales pour la population locale.

En ce temps de Covid-19, nous devrions nous rappeler que les actions sont plus importantes que les mots. Pour surmonter cette situation, nous devrons nous s'entraider pour construire un bouclier autour de tout notre peuple. Par conséquent, le cas de KEPCO KPS serait un bon exemple et une leçon apprise pour traverser cette crise ensemble.

<Référence: Stratégie de responsabilité sociale du KEPCO KPS>

Dans le but de devenir un fournisseur de solutions globales pour les centrales électriques, KEPCO KPS assume ses responsabilités sociales à Madagascar. À cette fin, KEPCO KPS a établi une feuille de route stratégique pour la création de valeurs sociales et gère l'état d'avancement de sa mise en œuvre.