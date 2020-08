Cote d'Ivoire: Pétrole et énergie - Abdourahmane Cissé adresse ses félicitations aux candidats admis à l'ESPE de Yamoussoukro

Les résultats définitifs pour les admissions aux Masters en Économie et techniques de l'Amont pétrolier et en Économie et techniques de l'Aval pétrolier de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie (ESPE) de Yamoussoukro ont été publiés, le mercredi 29 juillet 2020.

Sur un ensemble de 315 candidats inscrits, 45 candidats, dont 21 en Amont (3 étudiantes) et 24 en Aval (9 étudiantes) ont été conjointement sélectionnés par l'INP-HB et l'IFP-School de Paris, à l'issue d'un processus rigoureux et transparent.

Ces étudiants intégreront, en septembre 2020, l'École Supérieure du Pétrole et de l'Énergie (ESPE), située à l'INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) de Yamoussoukro. La première étape, confiée au corps professoral de l'INP-HB, a consisté à sélectionner 80 personnes parmi les 315 postulants.

L'accent a été mis sur une analyse minutieuse des dossiers de candidature, un test d'anglais en ligne et un test psychotechnique.

L'autre étape a mis un point d'honneur à la sélection définitive. Pour cette étape, les enseignants de l'IFP (Institut français du Pétrole) qui constituaient le jury final ont passé au peigne fin les dossiers retenus et procédé à des entretiens individuels.

C'est donc au terme de cette dernière phase que les 45 candidats ont été retenus pour la rentrée à l'ESPE prévue en septembre 2020.

Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé a félicité tous les admis, sur les différents supports de son département ministériel. Il les a exhortés à faire preuve d'abnégation et d'assiduité lors des différents cours qui seront dispensés.

Fruit du partenariat entre l'INP-HB et l'IFP-School de Paris, l'ESPE délivrera deux Mastères professionnels : le Master professionnel de l'INP-HB et le Diplôme d'Etudes Supérieures Appliquées (Grade Master) de l'IFP-School, identiques au diplôme délivré en France. La formation d'une durée de 16 mois, se fera en anglais.

L'ESPE, dont les premiers accords de création ont été formellement approuvés en novembre 2019 par le Premier Ministre, feu Amadou Gon Coulibaly, a été mise en place conformément à la vision de SEM. Alassane Ouattara, afin de permettre d'avoir accès, à moindre coût, à des formations de qualité et de niveau international, sans aller à l'étranger.

C'est le 10 février 2020 que l'appel à candidatures a été lancé. La fin des préinscriptions, prévue s'achever le 30 avril, a été prorogée au 15 juin du fait la pandémie de la Covid-19. Les différents tests liés à ce concours ont eu lieu le 16 juin 2020.