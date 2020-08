Madagascar: Musique - Tefihaja se redécouvre à travers « Amare »

Il est de ces jeunes talents dont la renommée a gagné en envergure le temps de ce confinement. Tefihaja connu via « La page de Tefi » entame une nouvelle épopée musicale.

Un tournant d'ores et déjà d'envergure dans une jeune carrière balbutiante, mais néanmoins très prometteuse. Ainsi s'affirme le nouveau projet de ce jeune humoriste qui égaye continuellement la toile de ses sketchs vidéo-ludiques et particulièrement le réseau social facebook depuis plus d'un an maintenant.

Un digne représentant de la génération 2000 comme il se décrit lui-même, Tefihaja s'est forgé par sa seule force de caractère, mais par-dessus tout grâce à un humour à la fois sobre, décapant, caricatural et taquin avec lequel il s'incarne à travers une série de « podcasts » pleinement ancrée dans la société malgache.

S'inspirant de ses illustres pairs francophones, comme Norman, Cyprien ou Mister V, il conquiert ainsi grâce à la fameuse Page de Tefi qui compte plus de quatre-vingt mille abonnés sur facebook. Devenu très rapidement un humoriste doublé d'un influenceur jovial donc, il vient de rajouter une nouvelle corde à son arc en se redécouvrant à travers la musique.

Drôle et créatif

C'est avec une grande humilité que le jeune homme son « Extended play » (EP) intitulé « Amare » qui signifie amour en latin, ce 7 août, sur toutes les plateformes de téléchargement légal actuel, mais aussi sur la plateforme soundcloud. Un projet qui lui tient particulièrement à cœur, qu'il a autoproduit et peaufiné tout seul. « Amare », comme son titre l'indique, s'affirme ainsi comme une ode à l'amour de la part du jeune humoriste.

Loin d'être une totale reconversion cependant, avec ce premier pas sur la scène musicale, Tefihaja n'en délaisse pas moins sa personnalité d'humoriste du web. À l'instar de son idole Mister V dont il suit les pas donc, il se plait surtout à explorer les divers aspects de sa créativité. S'orientant généralement vers des sonorités plus contemporaines et urbaines, cet opus sera sans doute tout à son image, jeune et dynamique, mais sans doute aussi un brin malicieux.

Comme Mister V qui a percé sur youtube en tant qu'humoriste, puis rappeur aux multiples récompenses par la suite, Tefihaja se destine également à enchanter les jeunes de sa génération avec sa musique à travers une thématique qui les passionne. L'amour étant un sentiment universel qui anime tout un chacun, il lui est ainsi paru évident de le chanter et de le clamer, tout en présentant une autre facette de sa personnalité, celle qui est plus romantique que drôle.

En attendant d'en entendre plus de « Amare », rejoignez la Page de Tefi sur facebook et retrouvez le aussi aux côtés de ses camarades dans le nouveau concept « Kozy-vid 19 » à travers lequel ils exposent une vision satyrique de la situation actuelle.