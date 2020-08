Gabon: KOULA-MOUTOU - La Croix rouge et Radio 7 sensibilisent

C'est officiel ! Le partenariat entre la Croix rouge de l'Ogooué-Lolo et la radio provinciale a pris corps. Lutter contre la crise sanitaire est leur combat commun en sensibilisant les populations de la province. L'accent était mis sur le lavage des mains.

La pédagogie, dit-on, est l'art de la répétition. C'est à cet exercice que se donnent la Croix rouge de l'Ogooué-Lolo et la radio provinciale pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Sur les ondes de Radio 7, les acteurs de la Croix rouge rappellent à des fins utiles, les règles édictées par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19.

L'union entre la Croix rouge de l'Ogooué-Lolo et la radio provinciale ne cesse de rappeler et de sensibiliser les Logovéens car le virus du corona fait toujours des victimes, surtout en Occident. Le coordinateur provincial Croix rouge Ogooué-Lolo Armand Ngoyo, le point focal communication Sedrovitch Keka Mavendji, Gildas Boupiango et Olivier Mouingui sont tous unanimes. Il faut :

Porter un masque dans les lieux et espaces publics ;

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime, tiennent ils à rappeler