Cote d'Ivoire: Arsène Konan - "Notre action n'est pas une action d'arbitrage"

Le groupe de plaidoyer Pti a tenu une conférence de presse le mercredi 29 juillet 2020 dans un hôtel d'Abidjan relative à l'observation électorale long terme avec l'analyse de conflits et de la révision de la liste électorale.

Le Coordinateur de l'observation à long terme, Arsène Konan a situé le but de leur organisation :«Notre action n'est pas une action d'arbitrage encore moins de donneur de leçon.

Nous sommes de l'organisation de la société civile alors nous attendons avoir une contribution positive, c'est pour cela en tant que citoyen nous mettons en place cette observation qui a des réalités citoyennes qui s'appuient sur des membres de la communauté.

On recueille des données, on essaie de les analyser, de les porter au population mais cela ne s'arrête pas là. Pour nous, une chose est d'observer et une autre est de critiquer mais il est meilleur de pouvoir faire des recommandations. Nous voulons faire bouger, faire des choses mais dans le bons sens».

Ils annoncent pour bientôt une plateforme de partage d'informations pour une meilleure communication des mécanismes d'alerte précoce avec d'autres organisations.

Ange Brou, porte parole du groupe de plaidoyer, pour sa part a dit : «Dans le but de renforcer les efforts du gouvernement ivoirien et de fournir aux institutions locales et nationales la légitimité et l'inclusivité nécessaires pour parvenir à une réconciliation durable et à une démocratie participative, Indigo Côte d'Ivoire, partenaire de mise en œuvre du Pti( programme transition inclusion politique) soutenu par le NDI ( Institut National Démocratique) et financé par l'Usaid, a entrepris relativement au cycle électoral de 2020 une observation à long terme de l'environnement sociopolitique, analyse de conflits et une observation de la révision de la liste électorale de 2020(... ) l'observation à long terme , débutée depuis le 8juin 2020 se poursuit dans 107 départements et 13communes du district d'Abidjan et mobilise 120 observateurs.

Quant à l'observation de la révision de la liste électorale, elle s'est déroulée sur la quasi-totalité du territoire national du 10 juin au 5 juillet 2020 sur 820 centres d'enrôlement répartis sur l'ensemble du territoire national.»