Gabon: Covid-19/AFD - Lambaréné et Mouila reçoivent l'alliance du PASS2

C'est dans le cadre de son volet de la lutte contre la COVID-19 que les villes de Lambaréné et Mouila ont accueilli la coordination du Projet d'Appui au Secteur Santé phase 2 (PASS2).

Mobilisés sous le pilotage du Ministère de la Santé avec un financement de l'Agence Française de Développement (AFD), les membres de l'équipe du Projet d'Appui au Secteur Santé phase 2 (PASS2) ont poursuivi leur programme en s'attelant à une contribution de mise à jour de quelques centres de santé, compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Tel a été le cas à Lambaréné et à Mouila où les membres de l'équipe du Projet d'Appui au Secteur Santé s'y sont rendus, en rencontrant d'abord les autorités administratives locales, à l'instar des gouverneurs, afin d'exposer les objectifs de leur parcours et de satisfaire certaines formalités civiles.

Ensuite, après satisfaction des formalités civiles auprès des autorités administratives locales, l'équipe du PASS2 s'est dirigée auprès des Centres Hospitaliers Régionaux de chacune de ces villes, afin de procéder à la "remise officielle de deux unités de réanimation avec consommables" pour la prise en charge effective des cas graves de la COVID-19 à Lambaréné et à Mouila.

Et enfin, hormis les rencontres chaleureuses avec les autorités locales et la procession de la remise des machines de réanimation, des séances de formation ont tout de même été organisées autour des thématiques des techniques d'oxygénation, de désinfection et d'habillage/déshabillage pour le personnel de santé.

L'acquisition de nouveaux équipements médicaux, la réparation des matériels existants et l'organisation de formations spécifiques s'inscrivent dans le cadre du PASS2. Pour rappel, le Projet d'Appui au Secteur Santé Phase 2 (PASS 2) a pour objectif principal de contribuer à la mise à niveau de l'offre de soins dans les régions sanitaires présentant les indicateurs sanitaires les moins développés et d'accompagner le développement et l'optimisation des ressources humaines en santé.