Soudan: Verrouillage complet imposé sur les frontières de Shumaliya à partir de Mercredi

Dongola — Le Haut Comité de la Lutte contre le COVID-19 dans l'État de Shumaliya, présidé par le Wali (gouverneur) de l'État, professeur Amal Mohamed Ez-Edeen a décidé un verrouillage complet de dix jours sur les frontières de l'Etat et la sécurisation des entrées et des sorties de l'Etat avec les Etats de Khartoum et de Nahr Al-Nil.

Le comité a également annulé toutes les autorisations de circulation délivrées par d'autres États à l'exclusion des patients et des véhicules transportant les produits pétroliers et agricoles, des intrants de production et les vivres.

Le verrouillage partiel imposé sur tous les marchés de l'État.