Afrique du Nord: Algérie-BM - L'état de la coopération dans le domaine des finances évoqué

Alger — Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane s'est entretenu mardi par visio-conférence avec le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à la Banque mondiale (BM), Ferid Belhadj, avec lequel il a évoqué l'état et les perspectives de coopération entre l'Algérie et l'institution internationale, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur les voies et moyens par lesquels cette institution pourrait appuyer l'Algérie dans ses efforts de développement, notamment sur les court et moyen termes, a précisé la même source.

Dans son intervention, M. Benabderrahmane s'est félicité de la qualité du partenariat avec la Banque mondiale.

A ce titre, il a indiqué que l'Algérie a engagé un processus ambitieux de réformes, selon une démarche participative incluant non seulement l'administration et les institutions publique, mais aussi les différents partenaires économiques et sociaux, a ajouté le communiqué.

Le ministre des Finances a affirmé, en outre, que ces réformes concernent divers domaines à l'instar des réformes fiscale, budgétaire, bancaire et financière, ayant pour but l'amélioration du climat des affaires en Algérie.

Pour sa part, le vice-président de la région MENA a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération engagée jusque-là avec l'Algérie.

Il a réitéré, à l'occasion, la disponibilité de la Banque mondiale à apporter son appui pour un accompagnement de l'Algérie dans son processus de réformes et de relance de son développement économique et social pour bâtir une économie diversifiée, résiliente et prospère, a conclu le communiqué.