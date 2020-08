Madagascar: Gaz domestique - L'achat au détail séduit les consommateurs

Vitogaz a développé depuis début juin une nouvelle offre de gaz au détail.

Rendre le gaz domestique plus accessible à la grande masse. Tel est l'objectif de Vitogaz en lançant l'offre de gaz au détail.

Galanagaz, l'offre de gaz au détail, un nouveau concept développé par Vitogaz séduit en effet les consommateurs.

4 stations

Il s'agit rappelons d'un nouveau système permettant aux utilisateurs d'acheter du gaz au détail, à partir de 3.000 ariary jusqu'à 20.000 ariary. Et ce, dans 4 stations-services Galana dédiées dans les localités suivantes: 67 ha, Andrefan'Ambohijanahanary, Talatamaty, Sabotsy Namehana et trois autres stations à Mahajanga. Il suffit pour les utilisateurs d'emmener leur bouteille de 9 kg et de commander la quantité voulue auprès de la station Galana dédiée la plus proche. Les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier d'une offre de lancement composée d'un pack complet incluant un kit « fatapera » avec brûleur, socle et bouteille à une charge de 3.000 ariary. « Depuis son lancement au début de ce mois de juillet, nous enregistrons un bilan plutôt satisfaisant car il y a effectivement une réelle adhésion et un engouement du public pour ce nouveau concept », explique un responsable de Vitogaz.

Alternative au charbon

Bref, après seulement un mois et demi de vente au détail, l'offre fait son chemin auprès des consommateurs. « C'est une offre intéressante pour les consommateurs notamment ceux qui n'ont pas la capacité d'acheter une bouteille pleine ». En effet, l'achat fractionné permet aux foyers de mieux gérer leur budget pour combustible surtout en cette période de crise sanitaire. Par ailleurs avec ce système, le gaz devient de plus en plus accessible à la grande masse. Et ce, avec un rapport qualité-prix intéressant puisque les 3.000 ariary de gaz permet par exemple de cuire jusqu'à 10 fois le kilo de riz, en utilisation maximale. « Le gaz est devenu une alternative compétitive par rapport au charbon et c'est aussi un combustible propre et non polluant ». En tout cas, forte de ce succès la société Vitogaz projette de mettre bientôt à la disposition des consommateurs des bouteilles de plus petite quantité pour rendre l'offre plus pratique pour les consommateurs. Les offres promotionnelles sont maintenues pour l'achat d'un kit complet.