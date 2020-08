Sénégal: Braquage d'une boutique aux allées du Centenaire - Le policier radié et son acolyte déférés devant le Procureur

Le chef du gang qui avait fait un braquage dans une boutique aux allées du Centenaire, emportant plus de 70 millions de FCfa et des téléphones portables, a été déféré, hier, devant le Procureur de la République.

M. Gassama et son présumé acolyte C. Tall devront répondre des crimes d'association de malfaiteurs, de vol en réunion commis la nuit avec usage d'arme à feu et de moyen de locomotion. Vu la gravité des faits, ils seront jugés devant la Chambre criminelle.

Les images du braquage qui ont permis de mettre la main sur le cerveau du gang, M. Gassama, né en 1992 à Touba, on fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Gassama en short et tee-shirt, donner des instructions, téléphone collé à l'oreille.

Il a été radié de la Police pour avoir volé 20 millions de FCfa dans un véhicule en stationnement et a été arrêté par le commissariat de Grand-Yoff. Selon des sources proches du dossier, en plein braquage, il communiquait avec son informateur qui lui a soufflé qu'il y avait un coffre-fort bourré de billets de banque dans la boutique.

C'est ainsi qu'il a pointé une arme à feu et obligé une employée à lui indiquer l'endroit où était gardé l'argent. Leur forfait accompli, ils se sont partagé le butin. C. Tall faisait tranquillement ses courses pour la Tabaski lorsqu'il a été interpellé au marché Sandaga.

Trois autres membres de la bande, localisés hors de Dakar, sont dans le collimateur des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) qui poursuivent les recherches.