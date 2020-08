Madagascar: Lutte contre la covid-19 - L'OMS mobilise des ressources

Les porteurs de covid-19 sont concentrés à Antananarivo avec 79% des cas confirmés, soit un peu plus de neuf mille cas sur les onze mille huit cent confirmés depuis le 20 mars. Ce qui fait d'Analamanga, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus. La plupart des nouveaux cas détectés y sont localisés, mais le virus circule déjà dans plusieurs régions. Vingt et une régions sanitaires et soixante districts sanitaires sur cent quatorze sont déjà touchés par l'épidémie.

Avec cette propagation du virus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge nécessaire la mobilisation continuelle des ressources. Particulièrement, l'approvisionnement en équipements et en médicaments de première nécessité pour protéger la santé de la population et assurer la sécurité des agents de santé. Des dons d'équipements de protection individuelle et des médicaments d'une valeur de 2, 751 milliards d'ariary, soit plus de 724 000 de dollars, dont 500 000 dollars par l'OMS et 224 000 dollars par le Fonds des Nations Unies pour la population (Fnuap) ont été remis au ministère de la Santé publique, hier.

L'OMS a apporté son soutien et a mobilisé d'autres agences du Système des Nations Unies comme le Fnuap, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme alimentaire mondiale, mais aussi, la Croix Rouge Malagasy (CRM) à en faire de même. L'objectif est de répondre aux besoins urgents pour une prise en charge adéquate des cas confirmés dans les formations sanitaires, ainsi que pour la continuité des services essentiels dans les structures de santé, maternités et centres de référence obstétricale.

Ce sera au ministère de désigner les formations sanitaires qui recevront ces dotations. Les capacités en prise en charge et en traitement, de même qu'en prévention et en contrôle des infections des patients et du personnel de santé impliqué dans la riposte de la covid-19, seront renforcées dans ces formations sanitaires. « L'OMS continuera à fournir son appui pour protéger la santé de la population malgache aux côtés du gouvernement. Nous saluons les efforts importants réalisés par ce dernier dans la réponse à la covid-19. Nous devons rester solidaires face à cet ennemi commun, et assurer le respect des gestes barrières pour limiter la propagation de la maladie. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance », lance la représentante résidente de l'OMS à Madagascar, la Pr Charlotte Faty Ndiaye.