Ile Maurice: Fournir aux consommateurs des produits de qualité à des prix compétitifs

communiqué de presse

GIS - 3 août 2020 : Un protocole d'accord, portant sur la fourniture de produits de base par l'Agricultural Marketing Board (AMB) aux différents points de vente de la Mauritius Consumers' Co-operative Federation Ltd (MCCF) à travers l'île, a été signé ce matin à Port-Louis. Cet accord a pour objectifs de créer une plus grande synergie entre les deux organisations et de mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité à des prix compétitifs.

Pour rappel, l'AMB opère sous l'égide du ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire. Les signataires étaient le directeur général de l'AMB, M. Gowkaran Oree, et le président de la MCCF, M. Daramraj Yerukunondu.

Présent à cette occasion, le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, a fait ressortir que suite à la signature de ce protocole d'accord, le MCCF, avec le soutien du ministère, ouvrira et exploitera quatre points de vente, à savoir à Plaine Magnien, Terre Rouge, Flacq et Bambous.

Cette initiative, a déclaré M.Bholah, permettra aux consommateurs d'accéder plus facilement aux produits frais proposés par l'AMB, dont des pommes de terre, de l'ail et des oignons, alors que les coopératives pourront vendre leurs produits au public. « Dans cette optique, une supérette sera inaugurée à La Flora le 5 août 2020 », a-t-il dit. Le ministre a rappelé que Maurice ne compte plus de cas local de Covid-19 suite aux mesures prises par le gouvernement, et que des projets, tels que la signature de ce protocole d'accord, sont actuellement en cours pour éviter tout problème qui pourrait surgir à l'avenir.

Pour sa part, l'Attorney General et ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, est revenu sur la nécessité pour Maurice d'atteindre l'autosuffisance alimentaire afin d'éviter les difficultés rencontrées par le pays en terme d'approvisionnement de produits pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19. Il a indiqué que le partenariat entre les deux organisations est basé sur une volonté de créer une plus grande synergie pour atteindre des buts communs de dynamisation du secteur agricole et de renforcement de la production et de la sécurité alimentaires dans le pays.

De plus, a déclaré, le ministre, l'AMB sera désormais en mesure de se concentrer sur son rôle principal d'agence centrale tandis que les points de vente de plusieurs sociétés coopératives pourront être utilisés pour vendre les produits aux consommateurs.