Madagascar: Santé et environnement - Zoom sur la zoonose

Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés (chien, vache, poule, cochon... ) à l'homme, et vice versa. On distingue entre autres, le VIH/Sida, l'Ébola, le Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le paludisme, la rage ou encore la Covid-19, une pandémie qui touche actuellement des millions de personnes dans le monde.

La zoonose s'explique par l'accroissement de la population qui exploite les ressources naturelles et ainsi réduisant les espaces, les milieux et les habitats des animaux. En outre, les demandes de protéines animales pour la chaîne alimentaire, l'utilisation des techniques agricoles non durables, l'exploitation des espèces sauvages, l'urbanisation, l'affectation des terrains, les industries extractives accélèrent l'utilisation non durable et non rationnelle des ressources naturelles. À cela s'ajoute le changement climatique qui dé règle l'écosystème.

Le ministre de l'Environnement et du développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina lance un appel pour conscientiser la population malgache à se soucier de la santé de l'environnement. « Prenons soin de l'environnement pour mieux préserver es habitats et les ressources naturelles. Renforçons les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique à travers le reboisement. Utilisons les techniques agricoles durables en faveur d'une production saine et bénéfique pour l'environnement », recommande-t-elle.

La santé humaine et celle de l'environnement sont en effet, interdépendantes. Les défaillances dans la préservation de l'environnement entraînent de lourdes pertes dans tous les domaines tant sociaux qu'économiques.