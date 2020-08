Madagascar: Radio bidirectionnelle - Un appareil spécial PME lancé par Motorola Solutions

Motorola Solutions mise sur les PME à Madagascar et dans le reste de la région subsaharienne.

Alors que les politiques économiques conjoncturelles adoptées par les dirigeants étatiques, en réponse à la crise de Covid-19, favorisent surtout les grandes entreprises, les multinationales misent aujourd'hui sur les PME pour vendre des solutions.

Motorola Solutions lance un nouvel appareil spécialement conçu pour les Petites et moyennes entreprises (PME), en Afrique subsaharienne. Il s'agit de la radio bidirectionnelle Mototrbo DP540, qui intègre toutes les fonctionnalités nécessaires dans un seul appareil. Le leader mondial des communications critiques lance ce nouveau dispositif, qui, selon ses promoteurs, est conçu pour les entreprises soucieuses des coûts, qui souhaitent passer à la technologie numérique pour des communications fiables et efficaces.

Certes, la demande de communication radio numérique augmente, les petites et moyennes entreprises recherchent des solutions simples et abordables pour leurs besoins de communication sans avoir à faire de compromis sur la qualité. « Mototrbo DP540 est l'outil parfait pour les utilisateurs ayant besoin d'une radio numérique d'entrée de gamme, offrant une facilité d'utilisation et de puissantes fonctionnalités numériques », ont soutenu les représentants de Motorola Solutions. Selon eux, le nouvel appareil, disponible auprès des revendeurs certifiés Motorola Solutions en Afrique subsaharienne, est basé sur la norme ETSI Digital Mobile Radio (DMR), approuvée dans le monde entier dans des systèmes numériques abordables de faible complexité.

Défis. « Dans l'économie d'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises sont constamment sous pression pour livrer plus et livrer rapidement, tout en gardant l'esprit de réduire les coûts. Dans cet esprit, nous avons développé une solution de communication qui contient toutes les fonctionnalités nécessaires dans un seul appareil abordable », a déclaré Laurent Tribout, directeur des ventes indirectes de Motorola Solutions pour les pays de l'Afrique subsaharienne.

Polyvalent. L'un des risques de la migration de la technologie analogique vers la technologie numérique est la période de transition qui peut potentiellement interrompre les opérations commerciales. La solution à ce problème est déjà prévue par le Mototrbo DP540, qui peut fonctionner en modes numérique et analogique, selon ses promoteurs. De cette manière, les utilisateurs de radio peuvent utiliser et communiquer sur leurs nouvelles radios Mototrbo DP540 au travail, alors que l'entreprise passe à la technologie numérique.