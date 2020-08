Cote d'Ivoire: Chorégraphie - Sky Girls, un amour de danse !

Un nouveau mouvement de s'installe en Côte d'Ivoire. Dénommé "Sky Girls", ce concept se veut une plateforme d'expression artistique dédiée aux jeunes filles.

Présent au Ghana et au Botswana avec environ 150.000 filles touchées chaque semaine, plus de 250.000 abonnés sur les réseaux sociaux et des films qui ont plus d'1 million de vues (Ghana), Sky Girls se donne pour mission d'aider les jeunes filles à accepter leurs choix, à avoir plus confiance en elles, à s'affirmer, à s'accepter et à rester fidèles à elles-mêmes.

Ce programme pour adolescentes, pose ses valises en Côte d'Ivoire par le lancement d'un challenge de danse, du 20 Août au 10 Septembre.

Le but permettre aux jeunes filles dont l'âge est compris entre 13 et 14 ans d'exprimer leur talent et d'avoir la chance de participer à un clip vidéo avec Zota, la célèbre danseuse Ivoirienne !

Pour postuler, les candidates au "Battle danse" doivent s'abonner et de rester connectés pour avoir les critères de participation sur les comptes (Instagram : @skygirlsci, Facebook : Sky GirlsCI.