Togo: Guéma M'Batana concrétise son rêve grâce au PPAAO

Guéma M'Bantana est le directeur de l'entreprise Guéma Concept basée à Sokodé (région centrale du Togo). Elle produit des machines agricoles grâce au soutien du ministère de l'agriculture à travers le PPAAO Togo.

Aujourd'hui l'entreprise est sollicitée par plusieurs pays de la sous-région notamment le Ghana, le Sénégal, le Bénin et le Cameroun pour ses exploits dans le domaine du machinisme agricole.

Comment tout a-t-il commencé ?

L'histoire de Guema M'Bantana est celle de million de jeunes africains qui rêvent de changer l'agriculture et faciliter la tâche aux producteurs. Son rêve, il l'a concrétisé grâce à l'appui du PPAAO Togo.

Après sa formation universitaire en science physique, Guema a très tôt nourri l'ambition de développer des technologies agricoles qui répondent aux besoins des producteurs.

Mais faute de moyen, il s'est tourné vers l'enseignement de science physique dans les collèges et s'adonnait occasionnellement à la production de couveuses d'œufs.

A 37 ans, Guema décide de se consacrer à sa passion en créant en 2013 l'entreprise Guema Concept à Koma dans la région centrale du Togo. Son entreprise est spécialisée dans la conception de machines agricoles.

Mais malgré son savoir-faire et son esprit novateur, Guema a eu des difficultés à faire décoller son entreprise jusqu'au jour où tout a changé.

« J'ai aperçu un jour, des femmes qui morcelaient de façon traditionnelle les courges de sésame communément appelées "goussi en éwé ou koutchoudou en kabyè".

Elles les entassent et les couvrent de morceaux de feuilles d'arbre pendant deux semaines en vue d'inciter la décomposition de la pulpe pour pouvoir en extraire les graines.

Après séchage, les graines sont décortiquées à la main pour obtenir l'amande comestible. Un travail fastidieux qui expose les femmes aux maladies et à toutes sortes de risque. » a déclaré Guema M'Bantana.

Dans le but de réduire la pénibilité des travaux post récoltes des courges Guema a alors entrepris la conception du broyeur extracteur de graine de courge et d'une autre machine qu'est la décortiqueuse de graines de courges.

Comment le PPAAO a fait la différence ?

N'ayant pas suffisamment de ressources, il concevait des maquettes dans l'espoir de les voir un jour se réaliser. De fil en aiguille, il a été découvert par le Ministère chargé de l'agriculture du Togo à la foire des jeunes entrepreneurs.

C'est ainsi qu'il a bénéficié de l'appui du PPAAO-Togo, qui a véritablement soutenu la génération de l'extracteur et de la décortiqueuse de graines de courge durant sa première phase de mission.

« Grâce au PPAAO, j'ai pu fabriquer des machines qui sont tant appréciées à l'échelle nationale qu'internationale.

J'ai acquis, par la même occasion, des équipements de travail et recruté du personnel qui, aujourd'hui, peuvent se prendre en charge parce qu'ayant des revenus décents. » a-t-il indiqué.

Les producteurs plébiscitent les technologies

Les extracteurs modernes de courge développés par Guema Concept ont une capacité de broyage de 7 à 10 m3 de courges en une heure sans détruire les graines. Quant à la décortiqueuse, elle a une capacité de décorticage de 250 à 300 kg de graines de courge par heure.

Grâce à leurs capacités de traitement rapide des courges, les producteurs ont très vite adopté ces nouvelles technologies. Aujourd'hui l'entreprise est sollicitée partout pour la fourniture de machines.

Ces technologies ont relancé la filière courge à travers l'augmentation de la production, une filière autrefois abandonnée par les producteurs à cause de la pénibilité des travaux post récoltes.

« Je cultivais une superficie de 10 ha avant d'apprendre qu'il existe une machine de décorticage. Cela m'a amené à étendre ma superficie cultivable.

Auparavant on pouvait prendre jusqu'à un mois pour décortiquer manuellement les courges, mais avec cette machine, en deux jours on a déjà fini » a confié Agno Ognakitan, producteur de courge.

Ces machines, produites avec l'appui du PPAAO pour réduire la durée du travail et pour alléger les tâches aux producteurs, ont soulagé considérablement le travail des femmes décortiqueuses de courges. Elles ont vu leurs activités boostées avec ces technologies.

« Avec les machines, nous arrivons à traiter de plus grande quantité de grains de courge. Cinq sacs sont décortiqués en un temps record alors que cela nous prenait un mois.

C'est avec cette activité que nous arrivons à nous occuper de nos familles et de nos enfants. » Julienne Kalentiga, décortiqueuse de courge.

A propos du PPAAO Togo

Le PPAAO est un programme lancé par la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avec le soutien financier de la Banque mondiale, pour rendre l'agriculture plus productive et durable et améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs.

Il a été mis en œuvre au Togo de décembre 2011 à décembre 2019 avec une phase initiale de décembre 2011 à mars 2017 et une phase additionnelle de Juin 2017 à décembre 2019.

Le gouvernement du Togo, au cours de la première phase, a investi un total de 22 millions de dollars US pour augmenter la productivité des filières maïs, riz, manioc, volaille et petits ruminants.

Au terme de la phase initiale et à la demande du Togo, la Banque mondiale a proposé un Financement Additionnel d'un montant de 10 millions de dollars US au Gouvernement du Togo pour la poursuite et la consolidation des activités du projet.