Gambie: L'Université et quatre autres établissements d'enseignement supérieur ferment leurs portes suite à une forte hausse des cas de contamination de la Covid-19

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, des Sciences et des Technologies a décidé le lundi 3 Juillet de la fermeture de l'Université de Gambie et de quatre autres établissements d'enseignement supérieur suite à la forte hausse des cas de contamination de covid-19 dans le pays.

L'Université de la Gambie, ainsi que quatre autres établissements d'enseignement supérieur, avait allégé certaines restrictions suite à la levée de l'Etat d'Urgence par le gouvernement, et ce, en vue de permettre aux étudiants de revenir à ces établissements d'enseignement supérieur et de reprendre leurs études.

Cependant, due à une levée importante des cas de contamination du covid-19, le Ministère de l'Enseignement Supérieur a estimé que la fermeture de ces établissements d'enseignement supérieur était nécessaire car elle répondait non seulement au besoin d'empêcher la propagation du virus mais aussi de veiller au bien-être et à la sécurité des étudiants.

Les autres établissements concernés par cette mesure sont les suivants: Le Collège de la Gambie, l'Institut de Formation Technique de la Gambie et l'Institut de Gestion et de Développement de la Gambie.

Un message électronique vu par le journal The Point déclare " Compte tenu de la montée vertigineuse des cas positifs du covid-19, le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche, des Sciences et de la Technologie a ordonné la fermeture de l'Université de la Gambie, du Collège de la Gambie, de l'Institut de Gestion et de Développement de la Gambie et de l'Institut de Formation Technique de la Gambie, et ce, avec effet immédiat.

La recrudescence des cas de covid-19 en Gambie avait été predite par les experts de la santé à cause du manque de suivi et d'application des consignes de l'OMS et du Ministère de la Santé par la population.

Cette prédiction est malheureusement sur le point de devenir réalité car le pays manque de moyens adéquats pour endiguer la propagation de la pandémie.

Le Président Adama Barrow est en isolement car la Vice-Présidente Dr Isatou Touray a été testée positive au covid-19 la semaine passée.

Récemment, 3 autres membres du gouvernement ont également été testés positifs au covid-19. Le nombre total des membres du gouvernement testés positifs s'élève donc à 4.

A la date du Vendredi 31 Juillet 2020, la Gambie enregistre donc un total de 498 cas positifs de covid-19 dont 95 nouveaux cas et 9 décès.

Trois membres du government on ete testes positifs au covid-19