Angola: L'ouverture de la Salle de Commerce rassemble des responsables publics

Luanda — L'ouverture de la Chambre de commerce, propriété intellectuelle et industrielle du tribunal de district de Luanda a marqué mardi, la rencontre entre le ministre de l'Économie et de la Planification Sérgio Santos, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), José Massano, et le juge président du Conseil supérieur de la magistrature judiciaire, Joel Leonardo.

Selon un document parvenu mardi à l'Angop, la loi prévoit le fonctionnement de cette salle spécialisée, mais jusqu'ici les questions commerciales sont jugées par des juges de juridiction commune.

Le texte précise que l'environnement des affaires et la croyance aux institutions sont perçus de manière plus rigoureuse avec l'entrée en service de cette salle.

La note indique que les anciens locaux du Ministère de l'Economie et de la planification serviront à la Chambre de commerce, propriété intellectuelle et industrielle du Tribunal de Luanda. Les travaux d'adéquation et d'équipement ont déjà été réalisés.