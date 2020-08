Congo-Kinshasa: Covid-19 - La ville de Goma bientôt dotée d'un laboratoire P2/P3 de l'INRB

A Goma au Nord-Kivu où il séjourne depuis le lundi 3 août, le secrétaire technique de la Cellule multisectorielle de la riposte à la covid-19 (CMR/covid-19), le Pr Jean-Jacques Muyembe Tamfum a donné le go des activités du laboratoire P2/P3 de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) dans cette ville.

Le Pr Muyembe qui a visité ce double laboratoire a annoncé le début imminent du diagnostic de la covid-19 à Goma. Une fois mis en service, ce laboratoire permettra à la ville de Goma de procéder au test de la covid-19 au lieu de dépendre toujours de Kinshasa qui fait des tests pour toutes les dix-sept provinces affectées par cette pandémie. Et dans bien des cas, les résultats arrivent tardivement. Ce qui ne facilite pas la prise en charge précoce des malades. « Ce double laboratoire est un grand apport de l'INRB qui se veut une succursale à Goma et qui sera continuellement appuyé pour diagnostiquer d'autres maladies », a déclaré le coordonnateur de la Cellule multisectorielle de la riposte à la covid-19 tout en indiquant que ce laboratoire sera fonctionnel incessamment parce que les réactifs sont déjà là. Il a en outre promis que les villes de Beni et Butembo seront également appuyées.

« Au début, nous avons tâtonné, mais maintenant nous avons de plus en plus de l'expérience et ça va marcher comme nous avons vaincu Ebola qui était plus compliqué à l'Est », a-t-il souligné après avoir rappelé que la levée de l'Etat d'urgence par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas la fin de la pandémie. Par conséquent, il a recommandé à la population du Nord-Kivu et de toute la République de respecter les mesures barrières édictées par les autorités du pays tout en restant vigilants.

A Goma, le Pr Muyembe a rencontré le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita pour partager avec lui le projet d'installation à Goma de ce grand laboratoire qui sera chargé de la surveillance et du diagnostic d'Ebola et de la covid-19, ainsi que d'autres maladies. Ce projet, financé par la Fondation Meurier et appuyé par l'Usaid, requiert l'accompagnement du gouvernement provincial du Nord-Kivu.