Egypte: Naïma El-Qusseir, nouvelle représentante de l'OMS en Egypte

Naïma El-Qusseir, nouvelle représentante de l'OMS en Egypte

Naïma El-Qusseir a été nommée nouvelle représentante de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en succession à John Jabbour, dans le cadre de la nomination de nouveaux représentants de l'Organisation dans tous les pays.

Naïma El-Qusseir est originaire de Bahreïn et a été représentante de l'OMS par intérim en Egypte de 2010 à 2013, au côté de son poste de directeur régional adjoint de l'Organisation.

Mme El-Qusseir a, à son crédit, plus de 30 ans d'expérience aux échelons régional et international dans les domaines du système sanitaire et de l'action humanitaire et développementale, ayant orienté la constitution de l'OMS vers une protection responsable de la santé et de la sécurité sanitaire, indique l'OMS.

Mme El-Qusseir s'est réjouie d'avoir été nommée en Egypte et a dit être enthousiaste de continuer ce qui a été amorcé pour réaliser le principe "la santé pour tous et avec tous" pour le peuple égyptien et pour renforcer la santé et la sécurité sanitaire en faveur du développement et de la prospérité pour tous.