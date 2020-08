Algérie: Guerre de libération nationale - Hommage jeudi au collectif d'avocats du FLN

Alger — Les Archives nationales organiseront jeudi une halte pour rendre hommage à un collectif d'avocats du Front de libération nationale (FLN) ayant défendu la cause algérienne pendant la Glorieuse guerre de libération nationale dont Gisèle Halimi, décédée dernièrement.

Les Archives nationales souhaitent distinguer un certain nombre d'avocats qui avaient, au sein d'un Collectif, défendu les militants et les MoudjahidIne.

Cette distinction se veut comme une halte de reconnaissance pour tous ceux qui ont aimé l'Algérie et défendu ses militants et Moudjahidine ainsi que leur droit de revendiquer la liberté, l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale.

La défunte Gisèle Halimi était une fervente militante, aux côtés de camarades algériens et étrangers connus, à travers l'histoire, pour leur engagement, combats et positions en vue de faire entendre la voix de la vérité et en faveur de l'indépendance de l'Algérie.

Organisé par les Archives nationales, cet hommage sera limité à un petit groupe de personnalités, compte tenu des mesures de prévention prises à l'effet d'endiguer la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus.