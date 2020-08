Congo-Kinshasa: Humour - « Kisabaka s'occupe de vous » à la télévision

L'émission de divertissement que propose désormais l'humoriste international sur Mercure TV vendredi et samedi est partie du besoin d'offrir une escapade aux Kinois et de détendre l'atmosphère générale polluée par les informations alarmantes à propos du coronavirus lors du « confinement » via les réseaux sociaux.

Les premières apparitions de Félix Kisabaka au petit écran remontent à près de dix ans maintenant dans le cadre de l'émission Zappe pas ton neveu diffusé sur B-One. Grisé par la chaleur du public mieux ressenti sur les planches, il s'est engagé à fond sur la scène sous la houlette du Festival Toseka. Membre de la team constitué autour de l'événement international de Kinshasa dédié à l'humour, Félix s'est bâti une belle réputation dans la ville. Il revient à ses anciennes amours, le petit écran, avec la résolution de s'occuper des téléspectateurs d'où l'intitulé de son émission Kisabaka s'occupe de vous.

« Moi, Kisabaka, j'ai décidé de m'occuper de vous, les confinés. J'ai commencé par m'adresser à mes fans, tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube », a confié Félix Kisabaka au Courrier de Kinshasa. L'humoriste a choisi de lancer le concept Kisabaka s'occupe de vous dans le but d'offrir une sorte de cure de désintoxication, un moment pour détendre l'atmosphère au plus fort de la crise du coronavirus. « Dans la période du strict confinement, j'ai d'abord proposé ce concept de divertissement sur le Net », nous a-t-il expliqué. Le ras-le-bol général observé autour de lui a été inspirant : « Les gens s'ennuyaient beaucoup parce que tout tournait autour de la covid-19, on ne leur proposait que des programmes en rapport avec la pandémie. C'est alors que j'ai songé à proposer autre chose ». Dès lors cette pensée a traversé l'esprit de l'humoriste : « Je me suis dit pourquoi ne pas créer un concept autour de l'humour et des vieux souvenirs ? »

Du Net à la Télé

Pour décrocher un tant soit peu ses habituels followers sur les réseaux sociaux de la pandémie, Félix Kisabaka a commencé une petite dose curative pour jauger leur intérêt. « Sur le Net, je n'ai proposé que deux à trois numéros, les gens ont aimé », a-t-il dit. Son idée de départ était simple : « J'ai diffusé des génériques des vieux dessins animés ». Conforté par l'accueil favorable de ces programmes tests qui ont fait tout de suite mouche et, pour certains, une nostalgie qui a procuré du soulagement comme l'avait espéré l'humoriste. Lui vient alors à l'esprit de passer au petit écran en sollicitant une chaîne de la place qui a mordu et lui a offert un espace. « J'ai enrichi le projet et j'ai porté la nouvelle présentation à Mercure TV qui l'a accepté », a-t-il indiqué Félix. Dans sa version télévisée, Félix est lui-même le présentateur de l'émission de près d'une heure. Deux épisodes ont été diffusés jusqu'ici. Kisabaka s'occupe de vous est inscrit dans la grille des programmes de Mercure TV en première diffusion vendredi à 18 h et en rediffusion le dimanche à 14h.