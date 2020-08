Cameroun: NBA - Les Camerounais n'ont pas perdu la main

Depuis le retour de la compétition jeudi dernier, Pascal Siakam et Joel Embiid demeurent les pièces maîtresses de leurs franchises respectives.

Depuis jeudi dernier, c'est le « restart » en NBA. Le royaume nord-américain du basket spectacle a repris du service en pleine crise de coronavirus dans la ville d'Orlando. Un retour sur les parquets que connaissent Pascal Siakam et Joel Embiid. Tous sont engagés avec leurs franchises respectives pour la conquête des huit places qualificatives pour les playoffs de fin de saison.

Les Raptors de Toronto de Pascal Siakam totalisent deux victoires en autant de sorties. Lundi dernier, le champion NBA en titre s'est imposé 107-103 devant le Heat de Miami. « Spicy P » inscrit 22 points, prend six rebonds et délivre trois passes. Il faut préciser qu'il a bénéficié du plus gros temps de jeu de son équipe, soit 36 minutes. C'est une minute de présence de moins que la veille face aux Lakers de Los Angeles du « King » Lebron James. Le Most Impressive Player de la saison dernière va accumuler 15 points, neuf rebonds et trois passes, pour la victoire 107-92 du club canadien.

Près de cinq mois après son dernier match en NBA contre les Pistons de Detroit, on a vu dimanche dernier, un Joel Embiid en mode grand cru. Malgré la défaite 121-127 des Sixers de Philadelphie face aux Pacers d'Indiana, le pivot camerounais n'a rien lâché dans la raquette. Il réalise une partie aboutie avec à la clé 41 points marqués (10/12 aux lancers francs et 15/23 au tir). « The Process » réalise un double-double (inscrire dix unités dans l'une des cinq catégories de statistiques) en happant 21 rebonds auxquels s'ajoutent quatre passes et trois contres. Moins flamboyant que dimanche dernier, Embiid a connu la victoire 132-130 avec ses coéquipiers dans la nuit d'hier face aux San Antonio Spurs. Il va contribuer à la victoire des siens avec une feuille de stats marquant 27 points, neuf rebonds et cinq passes.

De retour depuis peu à Houston, Luc Mbah a Moute n'a pas encore disputé la moindre minute avec la franchise texane. Après des pépins physiques, il poursuit sa préparation après avoir contracté le coronavirus.