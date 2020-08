Cameroun: Transferts - Le marché s'anime

Le temps d'un week-end, la Colombe du Dja-et-Lobo a paraphé le contrat de neuf nouveaux joueurs en provenance d'autres clubs.

Jusqu'ici, Colombe du Dja-et-Lobo était le club le plus affecté par les nombreux départs au sein de son effectif. Six, principalement pour Coton Sport de Garoua et Stade Renard de Melong. Samedi dernier, 1er août, Charles Elle, le directeur général du club du Sud, a procédé à la signature de contrats avec neuf nouveaux joueurs. Il représentait à cette cérémonie, le président du conseil d'administration, André Noël Essian, empêché. Postes pour postes, on note l'arrivée de deux milieux de terrain, Serge Tchouta, ancien du Tonnerre Kalara Club (TKC) de Yaoundé et Robert Tamatieu Kemgou, transfuge de la Panthère sportive du Ndé.

Le club s'est aussi offert les services de trois latéraux gauches, Fanyep Nguessi, Dimitri Embo et Almanie, en provenance respectivement d'As Fortuna, Dragon de Yaoundé et Ngaoundéré Fc. Il y a également le gardien de buts, Nfor Finya, ancien sociétaire d'Ade de Mengomo (Guinée équatoriale), le défenseur central, Ude Ugochukwu qui arrive du TKC et le milieu défensif, Yvan Yacin Tchakounté, ex d'Africa Sport Academy. Après cette vague, une deuxième procédera au même exercice dans les prochains jours.

Du côté de Bamboutos de Mbouda, il n'a pas été possible d'entrer en contact avec le nouvel exécutif du club ; Justin Lambo ayant déposé sa démission il y a quelque temps. A la Panthère sportive du Ndé, les réunions s'enchaînent pour le moment, en attendant, la signature des contrats aussi bien des anciennes que des nouvelles recrues. L'Union de Douala a enregistré deux départs : les milieux Soulemanou Alhadji et Francis Baliang. Ainsi que celui du coach Richard Towa. Le prochain congrès en préparation du club devrait servir de guide pour la saison 2020-2021.