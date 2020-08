Cameroun: Est - Des kits de protection pour les mairies

Ils ont été offerts le 3 août par le Réseau des maires camerounais pour l'économie sociale et solidaire (Remcess).

Les maires de la région du Soleil-Levant, membres du Réseau des maires camerounais pour l'économie sociale et solidaire (Remcess) se sont retrouvés à la mairie de Bertoua 1er lundi dernier, pour recevoir des cache-nez, des seaux avec robinet pour le lavage des mains, des cartons de savon et des cartons de gel hydro alcoolique. « Des produits fabriqués localement par les coopératives de femmes et de jeunes, parce qu'il est important de permettre aux populations les plus impactées par la pandémie de maintenir un revenu pendant cette crise sanitaire », a précisé Mme Monique Ayi épouse Nkamgna, présidente du Remcess. Il est question pour ce réseau des maires de contribuer à limiter la propagation du Covid-19 en permettant aux communes membres d'équiper leurs populations à travers des achats responsables.

Le projet de « lutte contre la propagation du Covid-19 par l'achat des masques aux coopératives couturières » consiste donc en l'achat de 500 000 masques auprès des associations locales pour une trentaine de communes du réseau. Un geste qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. « Ce don précieux est pour nous un appui de plus pour aider nos populations à se prémunir contre cette maladie. C'est également l'expression de la conscience collective à ne pas abandonner nos frères et sœurs qui vivent au quotidien le stress de voir les leurs malades », a déclaré Me Olivier Cromwell Bembell D'Ipack, maire de la commune de Bertoua Ier.