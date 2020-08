Maroc: Fête du Trône - Le président portugais félicite SM le Roi

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, à l'occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président Rebelo de Sousa adresse, en son nom personnel et en celui du peuple portugais, ses félicitations les plus chaleureuses et ses sincères voeux de bien-être pour le Souverain et de progrès et de prospérité pour le peuple marocain.

Le chef de l'Etat portugais souligne aussi les profondes et étroites relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et peuples, réitérant à SM le Roi son "engagement personnel dans le renforcement permanent des liens entre le Portugal et le Maroc dans tous leurs aspects".