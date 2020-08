Maroc: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président biélorusse à l'occasion de la Fête du Trône

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Biélorussie, Alexander Lukashenko, à l'occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Lukashenko exprime au Souverain ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès dans l'accomplissement de Ses nobles missions, et de paix et de prospérité au peuple marocain.

Le Président biélorusse saisit cette occasion pour se féliciter des relations entre Rabat et Minsk qui sont basées sur l'amitié et le respect mutuel, se disant confiant que les efforts communs des deux pays permettront de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de l'économie, de la science et de l'éducation.