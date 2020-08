Maroc: Le discours de la Fête du Trône reflète l'engagement de SM le Roi en faveur du bien-être et de la sécurité des citoyens (Institut péruvien)

Lima — Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône reflète l'engagement du Souverain en faveur du bien-être et de la sécurité des citoyens, a indiqué le président de l'Institut péruvien du droit et des relations internationales, Miguel Angel Rodriguez Mackay.

M. Rodriguez Mackay a souligné, dans une déclaration à la MAP, que "dans ce discours de grande portée, SM le Roi a fait part de Sa préoccupation quant aux répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus sur le Maroc et le monde", notant que le Souverain "a placé le bien-être et la sécurité des Marocains au centre des préoccupations de l'Etat".

"La stabilité dont jouit le Royaume et qui suscite l'admiration fait de lui l'un des pays les plus compétitifs du système international contemporain", a-t-il dit, notant que le Maroc est un modèle en ce qu'il est un pays qui défend l'Islam modéré et s'attache aux valeurs démocratiques.

L'universitaire péruvien a affirmé que "le Maroc est une nation à l'histoire séculaire et le peuple marocain est très attaché aux valeurs nationalistes et civiles", mettant en avant le rôle de l'Institution royale pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens.

Le Maroc, a-t-il insisté, fait partie des rares pays à avoir réussi à tirer le meilleur de sa position géopolitique singulière et à s'ouvrir sur diverses régions du monde, mettant en exergue les liens unissant le Maroc et les pays d'Amérique latine, ainsi que les groupements de la région.

L'expert en relations internationales a ajouté qu'il s'agit d'"une vision royale stratégique et d'une approche globale exemplaire", relevant que le Maroc est devenu, grâce à son modèle de développement, une "puissante économie".