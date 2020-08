Maroc: Fête du Trône - Message de félicitations à SM le Roi du Président de la République d'Azerbaïdjan

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d'Azerbaïdjan M. Ilham Aliyev, à l'occasion du 21ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Aliyev exprime, en son nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de succès au Souverain et de paix et de prospérité au peuple marocain frère.

Le Président azéri se réjouit des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, se disant confiant que ces liens continueront à se développer avec succès grâce aux efforts conjoints menés au niveau bilatéral et au sein des instances internationales, notamment l'Organisation de la coopération islamique et le Mouvement des non-alignés.