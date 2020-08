Gabon: Proximité Web Tv présente ses activités

Les activités du média en ligne " Proximité Web TV " ont été présentées le samedi 01 août 2020 dernier par Phidiase Mangou, Gérant de sa structure de production. C'est dans la perspective de communiquer sur la promotion des politiques publiques et du secteur privé avec des supports innovants, que la structure de production P. OrganiZ a été fondée, créant ainsi le média en ligne « Proximité Web TV ».

« Proximité Web TV », ce nouveau média en ligne est né d'une branche de l'agence de communication « Promotion et Organisation » (P. OrganiZ). Il ambitionne utiliser des supports innovants, notamment la plateforme des réseaux sociaux pour relayer les informations aux populations. « L'Agence de communication Promotion et Organisation, en abrégée "P. OrganiZ " a été créée de la volonté de communiquer sur la Promotion des politiques publiques et du secteur prive avec des supports innovants et très familiers des populations en ayant comme plateforme principale la diffusion sur les réseaux sociaux » explique Phidiase Mangou.

La gérante de la production estime qu'avec le développement d'internet, les réseaux sociaux sont devenus une tribune de promotion ou de dénigrement avec l'opinion publique comme enjeu. L'idée ici est de prendre en compte les populations comme cible des diffusions.

C'est en s'appuyant sur le développement actuel de l'internet, que l'agence de communication "P. OrganiZ" a opté pour la création de son média en ligne dénommé "Proximité Web Tv". Ce média est créé dans la seule stratégie d'être de plus en plus proche des populations, et ce, à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire en ligne. « Cette stratégie permet de favoriser la transmission de l'information ou la vulgarisation des activités des secteurs public et privé auprès du gabonais lambda ».

Une première phase des activités, dite « phase de test », s'était élaborée entre autre par l'acquisition des moyens techniques, d'un local, par la création d'une page Facebook et d'une chaîne TV YouTube, puis par la création de nombreux moyens pécuniaires et d'émissions sur les activités politiques, culturelles et sportives. La deuxième phase, quant à elle, consiste à élaborer les différentes productions susceptibles de capter l'attention des populations et d'influencer toutes les couches de la société.

La maison mère de production « P.OrganiZ » et son media « Proximité Web Tv » travailleront en étroite collaboration. Ce sera la production pour l'un et la diffusion pour l'autre, tout en restant fidèle à la volonté première de l'agence, celle de communiquer sur les promotions des politiques publiques et du secteur privé.