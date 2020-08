Algérie: Explosions de Beyrouth - Message de condoléances du président de l'APN

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a adressé un message de solidarité et de condoléances au président de la Chambre des députés libanais, Nabih Berri, suite aux explosions ayant secoué le port de Beyrouth, faisant des morts et des blessés, et des dégâts matériels.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle des explosions survenues au port de Beyrouth, faisant des morts et des blessés, et des dégâts matériels", a écrit M. Chenine dans son message de condoléances.

"En cette douloureuse circonstance et pénible épreuve que vit le Liban et tous ses amis, permettez-moi de vous présenter et au peuple libanais, en mon nom personnel et au nom de tous les députés du Parlement algérien, mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion et sympathie, priant Dieu Tout Puissant de les gratifier, les victimes, de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à leurs familles", a-t-il ajouté, souhaitant "un prompt rétablissement aux blessés ".

"En cette triste occasion, je tiens à vous exprimer toute ma compassion et solidarité avec le peuple libanais frère et nos frères Libanais éprouvés par la perte de leurs proches lors de ce sinistre, priant Dieu Tout Puissant d'assister le Liban et sa population", a encore écrit M. Chenine, affirmant : "nous sommes convaincus que le Liban réussira, comme à l'accoutumée, à surmonter cette épreuve ".