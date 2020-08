Congo-Brazzaville: Covid-19 - L'Askim fait don de kits de protection au SCI Alphonse-Kitombo

L'Association Kiminou (Askim) que dirige Christo-Colomb Kiminou a récemment octroyé du matériel de protection contre le coronavirus au SCI Alphonse-Kitombo situé à Voungou, dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire.

l'Askim s'est mobilisée à distribuer des kits d'équipement de protection individuelle à destination du personnel de santé exerçant dans le centre de santé intégré (SCI) de Voungou, quartier où se trouve son siège social. Composé essentiellement de visières et de masques de protection, ce don vient une fois de plus appuyer les actions du comité local de riposte au coronavirus. L'acte a été salué par les heureux bénéficiaires qui n'ont pas manqué de remercier le donateur pour son importante contribution dans la lutte contre la maladie à coronavirus dans le pays.

Après avoir accompli son geste, le président de l'Askim, Christo-Colomb Kiminou, a indiqué qu'il était important de respecter scrupuleusement les mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination. «Aujourd'hui, le nombre de personnes contaminées ne fait qu'augmenté et cela peut bien pénaliser nos familles, nos business et nos emplois. Alors serrons nous les coudes en suivant les directives et orientations du gouvernement afin de barrer la voie à cette maladie », a-t-il dit.

Mais, avant cette activité, l'Askim a organisé au sein de son siège une séance de sensibilisation à l'endroit des notables du quartier Voungou. L'objectif de cette activité est d'informer sur le coronavirus en leur remettant des kits de protection. Profitant de l'occasion, le président de cette association a invité ses notables à ne pas baisser de garde pour se protéger et protéger leur entourage. Ces derniers ont à leur tour encouragé l'organisation à continuer dans ce sens pour que la maladie soit définitivement vaincue non seulement à Pointe-Noire mais également dans tout le pays.

Pour la petite histoire, l'Askim est une association apolitique régie par la loi 1901, cette jeune association a pour objectif de promouvoir le développement communautaire à travers les actions d'insertion, de réinsertion et d'assistance sociale, contribuer à l'amélioration de la santé des personnes démunies, favoriser l'accès à l'éducation, à la scolarisation et à la formation des enfants orphelins et créer de petites et moyennes unités socio-productives en faveur des jeunes sans emploi.