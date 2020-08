Seychelles: Projet d'expansion du port aux Seychelles en cours d'appel d'offres - baisse de la valeur de la roupie problématique

L'Autorité portuaire des Seychelles soumet actuellement les principaux aspects du projet d'expansion de Port Victoria et des travaux de génie civil qui couvrent la moitié sud du port, a déclaré un haut fonctionnaire de l'Autorité portuaire.

Le port Victoria, qui mesure actuellement 270 mètres de long, sera prolongé de 330 mètres supplémentaires pour accueillir deux bateaux mesurant jusqu'à 250 mètres de long en même temps. De l'espace sera également prévu pour l'installation de deux grues mobiles pour le chargement et le déchargement des navires, des parcs de stockage et des entrepôts.

Le projet a été approuvé par le Conseil en 2017 et avait obtenu des fonds à hauteur de 41 millions de dollars - 35 millions de dollars de l'Agence française de développement (AFD) et de la Banque européenne d'investissement (BEI) et une subvention de 6 millions de dollars de l'Union européenne (UE).

L'Autorité portuaire des Seychelles a déclaré qu'elle s'attend à ce que la récente baisse de la valeur de la roupie par rapport aux principales devises étrangères ait un impact sur le coût du projet.

Le directeur général de l'Autorité, Ronny Brutus, a déclaré que bien que les accords financiers prévoient certains ajustements, la pandémie COVID-19 affectera le coût total de l'expansion du port.

"Nous demandons aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le projet d'inclure également la composante matériaux de construction en détaillant où elles vont se les procurer et à quel coût", a-t-il déclaré.

M. Brutus a ajouté que l'Autorité travaille également avec des fournisseurs locaux de matériaux de construction pour ceux produits localement tels que la poussière de concasseur et les agrégats.

"Nous voyons comment ils peuvent commencer à stocker ces matériaux pour le projet, de sorte que lorsque nous démarrons, cela n'ait pas un grand impact sur la disponibilité pour d'autres utilisations dans le pays", a-t-il déclaré.

Le projet consiste à moderniser et à réhabiliter le port qui, au fil des ans, s'est détérioré et congestionné et, dans certaines zones, dangereux pour la poursuite des opérations.

Le port de Victoria des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, est le seul port de la nation insulaire qui gère l'importation et l'exportation de marchandises pour le pays.