Afrique du Nord: Explosion de Beyrouth - Djerad présente ses condoléances au Président du Conseil des ministres libanais

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, mercredi, un message de condoléances au Président du Conseil des ministres libanais, Hassane Diab, suite à l'explosion survenue mardi au port de Beyrouth faisant plus de 100 morts et des milliers de blessés.

"J'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle de la catastrophe ayant secoué le Liban suite à la violente explosion survenue au port de Beyrouth qui a fait plusieurs victimes et des milliers de blessés parmi les citoyens, outre des dégâts matériels importants", a écrit M. Djerad dans son message.

"En cette triste circonstance, je tiens à vous exprimer ma profonde compassion et sympathie, et à vous présenter, en mon nom personnel et au nom de l'Algérie, peuple et Gouvernement, et à travers vous au peuple libanais frère et aux familles des victimes, nos sincères condoléances et nos profonds sentiments de compassion, priant Dieu Tout-Puissant de combler les victimes de Sa Sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis, et d'accorder à leurs proches réconfort et patience, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Je prie Dieu également de préserver le peuple libanais frère de tout malheur", a conclu le Premier ministre.