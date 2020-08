Algérie: Bilan de l'ANP - 3 abris pour terroristes découverts et détruits à Boumer dès

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit trois (03) abris pour terroristes, contenant une (01) bombe de confection artisanale, des produits explosifs et d'autres effets à Boumerdès, durant la période du 01 au 04 août courant, selon un bilan opérationnel rendu public mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).

Le bilan opérationnel, indique que les détachements de l'ANP, de la Gendarmerie nationale et des gardes Garde-frontières ont procédé, depuis le début de ce mois, à des opérations qualitatives qui se sont soldées, en matière de lutte contre le terrorisme par la destruction à Boumerdès de trois abris pour terroristes, contenant une (01) bombe de confection artisanale, des produits explosifs et d'autres effets, et l'arrestation de 14 narcotrafiquants dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée.

Dans ce cadre, la même source relève que les services de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi (103,75) kilogrammes de kif traité à Tlemcen.

Les services de la Gendarmerie nationale ont démantelé aussi, un réseau de trafic de drogue et de stupéfiants composé de (09) personnes et saisi (5040) comprimés psychotropes à Alger, outre l'arrestation de (05) personnes et la saisie de (23526) unités de différentes boissons à El Oued et Annaba.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté (13) individus, et saisi (01) véhicule tout-terrain, (21) groupes électrogènes, (20) marteaux piqueurs, (02) détecteurs de métaux et d'autres objets servant aux opérations d'orpaillage illicite à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

De même quatre (04) kilogrammes de kif traité, (02) véhicules tout-terrain et des outils d'orpaillage illicite ont été interceptés à Djanet, tandis que (8616) litres de carburant et (1455) comprimés psychotropes ont été saisis à Tébessa, Souk-Ahras et El Tarf.