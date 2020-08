Algérie: Un portail des appels d'offres dédié aux starts-up et micro-entreprises

Alger — Un portail électronique des appels d'offres et consultations (www.safqatic.dz) dédié aux starts-up et micro-entreprises activant dans le secteur de la poste et des télécommunications a été lancé mercredi à Alger.

La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance des starts-up, Yacine El-Mehdi Walid.

M. Boumzar a déclaré, en marge de cette cérémonie, que ce portail "a été conçu et développé en concertation et en coordination avec les trois parties, en concrétisation des clauses de la convention cadre conclue en juin dernier visant à encourager et accompagner les jeunes porteurs de projets".

Le ministre a exprimé son espoir de voir ce portail devenir "l'un des outils les plus efficaces pour permettre aux jeunes entrepreneurs de participer aux projets de commande publique, et donc de participer aux efforts de développement national".

Lire aussi: Start-up: prochaine mise en place d'un Fonds de financement des projets innovants

Ce nouveau portail servira, dans une première phase, à publier tous les marchés publics relatifs à la réalisation de projets relevant du secteur de la poste et des télécommunications. Il permettra, dans une seconde phase, à la concrétisation de l'opération de numérisation totale du processus des marchés du début jusqu'à la fin, depuis la publication des cahiers des charges jusqu'à l'octroi final, a-t-on indiqué lors de la présentation de ce site web.

En plus de contenir une rubrique permettant d'accéder aux textes de lois applicables aux délits relatifs aux marchés publics, le portail, qui est à caractère interactif, comporte une fenêtre ouverte à tous les secteurs qui voudront apporter leurs contributions et propositions pour l'amélioration de la performance et l'enrichissement du contenu, a-t-on expliqué.

Dans le même sillage, il sera procédé à l'annonce de l'appel à manifestation d'intérêt destiné aux petites entreprises et starts-up activant dans le domaine de la poste et des télécommunications, et dont la contribution constituera une source d'information qui servira de base de données référentielle répertoriant ces entreprises, dont le secteur dépendra comme partenaire dans ses programmes de développement, a-t-on fait valoir.