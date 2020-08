Cote d'Ivoire: Général de division Koné Mambi - "Le moment est venu de servir la nation et les populations qui ont décidé de vivre en paix dans notre pays"

L'école de gendarmerie de Toroguhé a abrité le mardi 28 juillet 2020, la double cérémonie de baptême et de prestation de serment des élèves sous-officiers en présence du Général de division Koné Mambi , directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré .

Ils sont au nombre de 331 gendarmes de cette 20ème promotion ayant pour nom de baptême, le Maréchal des logis chef Koffi Nangui Félix, à être présentés aux autorités et à la population . Le Général de division Koné Mambi, les a invités à travailler avec probité pour la sécurité des biens et des personnes.

" Je vous félicite après deux années de formation. En prêtant serment ce jour, vous vous engagez à servir votre pays avec honneur et fidélité. Je sais les efforts et les sacrifices que vous avez consentis depuis votre arrivée dans cette école.

Le moment est venu de servir la nation et les populations qui ont décidé de vivre en paix dans notre pays. Vous devez à chaque instant faire preuve de courage, de dévouement de sacrifice et d'un engagement sans faille pour la patrie et pour la loi ", a-t-il dit .

Le Général de division Koné Mambi a procédé également au baptême de 385 élèves sous-officiers de la Promotion MDL Chef Ehouman Bénié Franck. Il a exhorté les stagiaires à incarner les valeurs du défunt, qui travaillait avec courage, passion et détermination.

Poursuivant, le général Mambi a salué et félicité le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Touré Apalo, pour la qualité du travail qu'il abat pour rehausser l'image de la gendarmerie ainsi que le commandant de l'école de gendarmerie de Toroguhé pour la qualité de la formation dispensée aux élèves-gendarmes.

Pour sa part , le Lieutenant-colonel Colonel Akassi Mandou Amon Joseph, Commandant de l'école de Gendarmerie de Toroguhé a rassuré que cette promotion sortante a reçu des rudiments nécessaires pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois dont le but est de protéger les institutions de la République, les personnes et les biens.