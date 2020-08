Algérie: Décès du Professeur Grangaud - Djerad rend hommage à un "Fils de l'Algérie"

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé ses condoléances aux proches et amis du défunt Professeur Jean-Paul Grangaud, décédé mardi à l'âge de 82 ans, le qualifiant de "Fils de l'Algérie".

"C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que j'ai appris la nouvelle de la disparition du professeur Jean-Paul Grangaud, figure éminente de la médecine en Algérie, décédé après une carrière remplie de travaux prestigieux, et qui a dédié sa vie au service de la Guerre de libération nationale, en tant que militant pour sa cause, puis au service des enfants d'Algérie en tant que médecin spécialisé en pédiatrie", écrit le Premier ministre.

"En cette douloureuse circonstance, je vous présente à vous et à travers vous, à tous les amis et proches du défunt, mes plus sincères condoléances et compassion, priant Dieu le Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde, de le combler de ses bienfaits et d'assister les siens en leur accordant patience et réconfort", conclut M. Djerad.