Congo-Kinshasa: Gouvernement - Derniers réglages avant la reprise progressive des cours

Les membres du Comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de Covid 19 se sont réunis ce lundi 5 août 2020 à l'Immeuble Intelligent autour du Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, pour évaluer les préparatifs en rapport avec la reprise progressive des cours prévue pour le lundi 10 août 2020 aux ministères de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) et à l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU).

Le Gouvernement de la République tient à la mise place des dispositifs sanitaires dans les établissements scolaires et Universitaires pour éviter la propagation de la maladie à Coronavirus après cette reprise des cours.

Selon le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur, il s'est agi de la restitution des rapports notamment, des ministères de l'ESU, l'EPST et Affaires sociales sur le niveau des préalables atteints pour que les classes terminales du cycle primaire, les étudiants de troisième graduat et ceux de la deuxième licence reprennent les cours. La prochaine étape va être la présentation de ces différents rapports lors du Conseil des Ministres de ce vendredi 7 août 2020.

Signalons que le Comité Multisectoriel de riposte contre la COVID-19 comprend les ministères de l'intérieur, du Budget, de la Décentralisation, de l'Enseignement Primaire Secondaire et Technique, des Finances, de la Santé, de la Défense Nationale et Anciens Combattants, des Affaires Sociales, des Actions Humanitaires, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, du Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de Santé, du Secrétariat Général du Gouvernement, du Gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, du Secrétariat Technique chargé de la riposte contre la pandémie de la Covid 19, des services de sécurité ainsi que de la Police Nationale Congolaise.