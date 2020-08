Congo-Kinshasa: UNC - Les Fédérations Extérieures derrière "Vital Kamerhe, le patrimoine de tout le peuple congolais"

"... Aux partisans et membres de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, ne nous fatiguons pas, levons-nous, la lutte continue et peu importe où nous résidons, au pays tout comme à l'étranger nous n'abandonnerons jamais notre Leader, Président National, le pacificateur et Honorable Vital KAMERHE, le patrimoine de tout le peuple congolais. Le peuple congolais demande la libération du Pacificateur Vital Kamerhe"

Les fédérations Extérieures de l'Union pour la Nation Congolaise

Nous, membres des fédérations extérieures de l'Union pour la Nation Congolaise UNC en sigle, se trouvant à Kinshasa pour répondre à l'appel du Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de retourner au pays afin de participer au développement tant attendu dans tous les secteurs, celui de la Justice y compris.

Soutenant l'Etat de Droit et la Politique de Son Excellence Monsieur le Président de la République et Chef de l'Etat ;

Faisant parti de ceux qui estiment que l'Etat de droit ne peut être qu'un slogan mais plutôt un fait, avons cependant constaté depuis la comparution de l'Honorable Vital KAMERHE au Parquet Général de MATETE jusqu'au jugement inique rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance de KINSHASA/GOMBE en date du 20 juin 2020, et récemment lors de la première audience à la Cour d'Appel que sa demande de liberté provisoire avait été refusée à huit reprises.

Jouissant de son statut de présumé innocent, faisant toujours confiance en la justice de son pays et espérant qu'il soit rétabli dans ses droits, aujourd'hui notre Président National, Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, l'Honorable Vital KAMERHE, a saisi la Cour de Cassation en s'attaquant aux trois juges qui avaient choisi de faire iniquement du réquisitoire du Ministère Public leur jugement.

En effet, tout en soutenant fermement l'instauration de l'Etat de Droit, nous espérons que la Cour de Cassation appréciera avec attention la requête déposée par l'Honorable Vital KAMERHE et dira le droit et rien que le droit et de ce fait, tranchera donc en faveur de notre Président National, l'Honorable Vital KAMERHE, puisque jusqu'à la preuve du contraire les prétendus "éléments irréfutables de culpabilité de détournement" tant attendus et tant promis par la partie civile et les avocats de la République n'ont jamais, et alors jamais été présentés dans le procès. En lieu et place de ces éléments, la conviction des juges s'était basée sur des suppositions, des calomnies, des montages grossiers d'arguments ainsi que des insinuations.

Cependant, étant donné que la fuite de notre Président National, l'Honorable Vital KAMERHE n'est pas à craindre car d'une part, ce dernier possède une résidence officielle ; il est toujours le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat ; il est Président d'un grand Parti politique bien implanté à l'intérieur et à l'extérieur du pays et père de famille. D'autre part, aucun des témoins ne s'est plaint d'une quelconque pression ou menace après la condamnation au premier degré de notre Président National, aucune concertation frauduleuse n'a déjà été signalée entre les témoins potentiels, les prétendus complices et notre Président National et enfin trouble à l'ordre public n'a déjà été observé et initié par le pacificateur Vital KAMERHE depuis sa comparution jusqu'à sa condamnation.

En dépit de tout ce qui précède, nous continuons à espérer que notre Président National, Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, le pacificateur Vital KAMERHE sera rétabli dans ses droits et retrouvera sa liberté pour lui permettre de poursuivre ses fonctions en tant qu'homme d'Etat.

Pour ce faire, après une longue attente, le peuple congolais comme un seul homme s'est rassemblé en mouvements citoyens et structures associatives dans la ville de Kinshasa, dans le Sud et Nord-Kivu, dans le Haut Katanga, au Congo Central ; au Maniema, dans le Grand Kasaï et en Province Orientale etc. Pour exprimer son amour et le souhait de voir le pacificateur retrouvé sa liberté. Les mouvements citoyens ont de part cette marche organisée, rassuré le pacificateur qu'ils étaient tous convainquis de son innocence après le balbutiement de la part du ministère public sur les prétendus' 'éléments irréfutables de culpabilité de détournement. Ils ont donc saisi cette opportunité pour exiger la libération inconditionnelle de l'innocent Vital KAMERHE détenu à la prison de MAKALA par acharnement et règlement de compte tout en dénonçant sa détention illégale.

Ainsi, le peuple a prouvé réellement que l'Honorable Vital AMERHE est bel et bien leur patrimoine national et lui exprimé sa loyauté.

Par ce faire, nous déplorons et dénonçons avec la dernière énergie la répression qu'ont subie les partisans et membres du Parti cher à l'Honorable Vital KAMERHE dans les provinces du Sud et Nord Kivu. Puisque le droit de manifester est un droit constitutionnel, les autorités se doivent donc de garantir aux manifestants une protection adéquate quelles que soient leurs tendances. Nous condamnons donc cette attitude de la part de nos autorités urbaines des villes de Bukavu et de Goma, puisque l'Etat de droit ne veut rien dire d'autre que le respect des institutions et la Constitution de la République.

L'Union pour la Nation Congolaise étant un Parti des valeurs qui prône la Paix et la cohésion nationale, ses partisans ont donc le droit de manifester pacifiquement.

Enfin, aux partisans et membres de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, ne nous fatiguons pas, levons-nous, la lutte continue et peu importe où nous résidons, au pays tout comme à l'étranger nous n'abandonnerons jamais notre Leader, Président National, le pacificateur et Honorable Vital KAMERHE, le patrimoine de tout le peuple congolais. Le peuple congolais demande la libération du Pacificateur Vital Kamerhe

Pour la Diaspora Eddie Bulongo

Porte-parole