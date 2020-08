Cote d'Ivoire: Covid-19 - L'opération « les classes citoyennes » concerne plus de 18 millions de personnes

Les résultats de cette action ont été présentés par Constant Koffi, directeur de la Vie associative et du renforcement de capacités des jeunes (Dvarcj) et Akély Armand de la Protection des jeunes (Dpj). C'était le 5 août, à la salle de conférences du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes.

Les « Classes citoyennes » sont une campagne nationale qui consiste à sensibiliser, informer et former les jeunes sur les bonnes pratiques, notamment le lavage des mains, la distanciation sociale et le port des masques, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

« A la fin de l'opération classes citoyennes, 16 387 jeunes hommes et jeunes filles ont été directement touchés.

Sur les réseaux sociaux à travers les plateformes : réseau U-Reporters, plateforme technologique, mpjej-unicef, ce sont 18 389 210 personnes, pour la grande majorité des adolescents et des jeunes, qui ont été enregistrées.

Également 48 personnes vivant avec handicap ont été formées dont 21 femmes», a révélé Akély Armand.

Elles ont démarré le 27 avril pour prendre fin le 31 juillet 2020, selon Constant Koffi. A l'en croire, ces formations ont été faites en collaboration avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), avec l'appui de l'Unicef, l'Amicale des étudiants en pharmacie, l'Association des internes des hôpitaux et les étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas).

«Les formations ont eu pour substrat la connaissance de la maladie, la détection des rumeurs ou fakes news, la désinformation », a-t-il détaillé.

Il a ajouté que cette formation à l'intention des jeunes visait aussi à faire d'eux des relais au sein de leurs communautés respectives.

Des messages clés de sensibilisation ciblant les adolescents et les jeunes sur la prévention de la pandémie de coronavirus, la désinformation et la stigmatisation ont été produits, à cet effet.

Pour sa part, Armand Akely a souligné que 700 bénévoles ont été recrutés et répartis en deux groupes dans le cadre des «classes citoyennes».

Selon lui, parmi eux, 200 jeunes bénévoles issus du district autonome d'Abidjan, affectés pour les activités terrain, ont été formés en présentiel pendant une semaine, du 02 au 10 avril 2020.

« Ils ont eu leurs capacités renforcées en tant que relais communautaires dans les 10 communes d'Abidjan et les communes d'Anyama, de Songon et de Bingerville.

Cette formation s'est faite en collaboration avec le ministère de la Santé. Les 500 autres bénévoles ainsi que 150 U-Reporters, pour leur part, ont été formés pour être des ambassadeurs digitaux.

Ces ambassadeurs digitaux et blogueurs ont eu pour rôle de former, à leur tour, par internet, 22 720 éducateurs de pairs répartis sur tout le territoire dont 320 issus des services extérieurs du ministère », a-t-il dit.

Pour les conférenciers, les « Classes citoyennes » ont contribué à maintenir la veille préventive pour un changement de comportement durable et de qualité des jeunes. « Cette opération a aussi le mérite d'avoir fait progresser la perception de la jeunesse sur la pandémie », s'est réjoui Constant Koffi.

Cette conférence de presse -bilan a été l'occasion pour Constant Koffi, au nom du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, de procéder au lancement de la Semaine nationale de la jeunesse qui aura lieu du 10 au 17 août.

Cette semaine se tient dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année.

Les journées sont consacrées à des thématiques relatives à la jeunesse, notamment le renforcement des capacités des jeunes, la sensibilisation des jeunes à la lutte contre les fléaux.