Cote d'Ivoire: Accompagnement des Pme - Une plateforme lance officiellement ses activités

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci) a abrité le mercredi 5 août 2020, la cérémonie de lancement officiel des activités du Club élite Pme, en présence du chef de cabinet adjoint, Albert Kouatelay, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba.

Initié par la Banque d'Abidjan (Bda), le Club élite Pme est une plateforme dédiée pour pallier la problématique de l'accompagnement des Pme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Son objectif principal est de soutenir les Pme à fort potentiel de croissance.

Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, Albert Kouatelay, au nom de son patron Souleymane Diarrassouba, a salué cette initiative. « Elle s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement de mieux structurer l'écosystème des Pme afin de leur permettre d'être plus compétitives », a-t-il souligné.

Pour lui, cette plateforme constitue un véritable cadre d'échanges entre les entrepreneurs et la banque, et va contribuer au développement des Pme en Côte d'Ivoire à travers des conseils, des formations, du monitoring, de la sensibilisation et des solutions concrètes de financement à tous les stades du cycle de vie de l'entreprise.

« Le gouvernement se tiendra toujours à vos côtés pour accompagner toutes les initiatives qui tendent à soutenir le développement des entreprises locales, car c'est ensemble que nous parviendrons à relever le défi de la transformation structurelle de notre économie », a promis Albert Kouatelay, appelant les Pme à s'approprier cette plateforme.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Fama Touré, a remercié le ministre Souleymane Diarrassouba pour son appui constant et surtout pour les actions qu'il mène dans le cadre de l'émergence du secteur privé ivoirien.

« Dans le cadre de la redynamisation de son offre de service aux entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a conçu des packs de service d'appui couvrant toutes les étapes du cycle de vie de l'entreprise et singulièrement de la Pme », a rappelé Fama Touré.

Selon lui, cette offre de services s'appuie sur de nouveaux outils permettant au chef d'entreprise de maîtriser les différentes étapes d'évaluation de son activité et se présente comme une réponse adaptée aux Pme ressortissantes.

« Ces offres de services d'accompagnement n'atteindront pas leurs objectifs sans un partenariat fort avec le secteur financier et bancaire. Le partenariat entre notre institution et la banque d'Abidjan s'inscrit dans cette dynamique », a-t-il fait savoir.

C'est pourquoi il invite les différents chefs d'entreprise à s'approprier cet outil. « La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire œuvrera à créer toutes les synergies nécessaires avec la Bda pour pérenniser nos différents outils et singulièrement ce club, pour le plus grand bien des Pme, du secteur privé ivoirien et de son économie », a promis Fama Touré.

Le directeur général de la Bda, Serge Akré, a indiqué que le choix de la Cci-Ci n'est pas fortuit. Car dit-il, cette institution est très importante dans le développement des entreprises en général et des Pme en particulier. « La question de l'inclusion financière est primordiale...

L'accès de tous aux financements est un élément de plus en plus important », dit-il, rappelant que le processus de développement des entreprises est au cœur de leurs activités car « les Pme sont le socle de notre économie et les plus grandes pourvoyeuses d'emplois ».

A l'en croire, l'objectif de cette plateforme est de soutenir les Pme en apportant des expertises et accompagnements à toutes les étapes du cycle de vie de l'entreprise. Elle s'adresse donc aussi bien aux Pme qu'aux Pmi.